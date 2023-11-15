От кельтского праздника до конфетного лобби: история Хэллоуина

Как Хэллоуин из кельтского праздника превратился в христианский (да еще и мутировав благодаря античному язычеству)? Почему старые костюмы и тыквы были такими ошеломительно жуткими? Почему американские родители боялись, что вместе с конфетами детям подкинут героин? Причем тут культ Рогатого бога, и где тут замешано конфетное лобби? Рассказываем историю самого недопонятого и веселого праздника современной массовой культуры.
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