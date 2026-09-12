Россия предложила провести бизнес-форум с США и Германией в 2027 году

В 2027 году планируется проведение бизнес-форума Россия — США — Германия. Об этом 12 сентября 2026 года журналистам сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.