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Царьград

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Алла Пугачева встретилась с поклонниками на улицах Стамбула

Алла Пугачева встретилась с поклонниками на улицах Стамбула

Алла Пугачева после отдыха в Юрмале переехала в Стамбул вместе с семьей. Впервые прибыв в Турцию, артистка гуляет по городу для восстановления после травмы ноги.

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