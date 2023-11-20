В центре Тюмени загорелась маршрутка

В Тюмени огонь охватил маршрутку. Об этом сообщает 72.ru. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Очевидцы обратили внимание на крупное возгорание в одном из транспортных средств, стоявших недалеко от водонапорной башни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии