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В центре Тюмени загорелась маршрутка

В центре Тюмени загорелась маршрутка

В Тюмени огонь охватил маршрутку. Об этом сообщает 72.ru. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Очевидцы обратили внимание на крупное возгорание в одном из транспортных средств, стоявших недалеко от водонапорной башни.

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