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Спорт Уик-Энд

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Испанская дуэль: уколом на укол. «Родные» с «рубиновыми» разошлись миром

Испанская дуэль: уколом на укол. «Родные» с «рубиновыми» разошлись миром

«РОДИНА» - «РУБИН» - 1:1 (0:0) Голы: Мачадо, 79 (1:0). Арройо, 82 (1:1).«Родина»: Волков, Мачадо, Мещанинов, Родриго Бекао, Надэ, Бессмертный (Сокол, 81), Егорычев, Рейна (Абдусаламов, 58), Мансилья (Максименко, 58), Мусаев (Фищенко, 81), Онугха (Тимошенко, 72).

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