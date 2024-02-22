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  • Иван Иваныч
    Да он может от чего угодно отказываться...решать то будет не он!Зеленский отказал...
  • Mark Kapustin
    👍В Бразилии отказа...
  • Боцман
    Не БРИКС а шарашка.В Бразилии отказа...

Врач Белоусов рассказал об опасности чрезмерного употребления кофе

Врач Белоусов рассказал об опасности чрезмерного употребления кофе

Употребление большого количества кофе может вызывать расстройство желудка, тремор или учащенное сердцебиение, заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

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