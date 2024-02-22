Врач Белоусов рассказал об опасности чрезмерного употребления кофе

Употребление большого количества кофе может вызывать расстройство желудка, тремор или учащенное сердцебиение, заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.
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