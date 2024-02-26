Тутта Ларсен назвала Ивана Урганта “шизофреником”: “Что это? Зачем это? Для чего он это сделал?”

ургант. фото almode.ruМножество людей активно высказывают свои взгляды относительно действий Ивана Урганта, включая Тутту Ларсен, которая выразила глубокое разочарование ведущим за публикацию черного квадрата в первый день специальной военной операции.
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