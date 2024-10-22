Адыгея ускоряет развитие дорожной сети: новые дороги – путь к развитию туризма и экономики

С 2020 года работы по национальному проекту ведутся с опережением графика на один год. На данный момент уже подходят к завершению мероприятия, предусмотренные планом до 2025 года, отметил глава республики.
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