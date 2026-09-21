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Тульские новости

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Единая Россия победила в обоих округах Тульской области

Единая Россия победила в обоих округах Тульской области

В Тульском округе №181 Юрий Бровко от «Единой России» набрал 62,28%, а в Новомосковском округе №182 Надежда Школкина получила 42,60% голосов.

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