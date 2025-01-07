Самозанятым предлагают поднять налоги — что не так в расчётах

По мнению министра, работающий на автомобильном заводе приносит 1 млн рублей налогов в год, на вертолетном заводе — 2,6 млн, в нефтехимической отрасли — более 5 млн, в то время как средний самозанятый платит всего лишь 6 тыс.
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