Александр Проханов прокомментировал обращение Леонида Ивашова об отставке Путина

Известный российский журналист, писатель, философ Александр Проханов по просьбе Znak.com прокомментировал недавнее обращение Общероссийского офицерского собрания и его главы Леонида Ивашова с требованием об отставки президента Владимира Путина.
Известный российский журналист, писатель, философ Александр Проханов по просьбе Znak.com прокомментировал недавнее обращение Общероссийского офицерского собрания и его главы Леонида Ивашова с требованием об отставки президента Владимира Путина.
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