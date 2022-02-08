Закон и Порядок

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Александр Проханов прокомментировал обращение Леонида Ивашова об отставке Путина

Александр Проханов прокомментировал обращение Леонида Ивашова об отставке Путина

Известный российский журналист, писатель, философ Александр Проханов по просьбе Znak.com прокомментировал недавнее обращение Общероссийского офицерского собрания и его главы Леонида Ивашова с требованием об отставки президента Владимира Путина.

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