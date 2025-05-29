Можно ли есть банан на завтрак: в чем польза и возможный вред Алёна Юрьева Сегодняшние завтраки всё чаще напоминают фотосессию для Instagram: модные боулы с чиа, матча-латте и заморские смузи в стеклянных банках.
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