Рисунок Бриджит Райли выставили на торги за $60 тыс.

На площадке Artnet проходят торги искусством ХХ века, на которые выставлен рисунок британской художницы Бриджит Райли с рабочим названием «Альтернативная левая сторона для обозначения дня и ночи», сообщает сайт площадки.
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