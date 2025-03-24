Культуромания
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Культуромания

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Рисунок Бриджит Райли выставили на торги за $60 тыс.

Рисунок Бриджит Райли выставили на торги за $60 тыс.

На площадке Artnet проходят торги искусством ХХ века, на которые выставлен рисунок британской художницы Бриджит Райли с рабочим названием «Альтернативная левая сторона для обозначения дня и ночи», сообщает сайт площадки.

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