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Царьград

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Землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7: эвакуация в Бангкоке и разрушения

Землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7: эвакуация в Бангкоке и разрушения

Мощное землетрясение в Мьянме, магнитудой 7,7, вызвало эвакуацию в Бангкоке. Колебания привели к разрушению строящейся высотки и выливанию воды из бассейнов на верхних этажах.

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