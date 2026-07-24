Николай Азаров: Омбудсмен признал пытки, но судят только тех, кто бьёт в ответ

Почему омбудсмен Лубинец публично признал пытки в военкоматах, а система насилия остаётся безнаказанной? Как сопротивление ТЦК переросло в уличные стычки и почему власть не реагирует? Готово ли украинское общество к гражданской войне, если на тысячу мобилизованных отпор дают лишь единицы? И каким будет будущее мобилизации, когда Европа перестанет предоставлять убежище мужчинам 23–60 лет? Премьер-м… Читать далее: https://govorit.