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0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» в эпоху Кросби и Малкина. В 2017-м были 1:10 от «Чикаго»

Сегодня «Пингвинс» были разгромлены «Лифс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.  Это поражение стало для команды вторым среди самых крупных в эпоху Сидни Кросби и Евгения Малкина и в целом после локаута-2004/05.

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