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ТАСС

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Группировка "Восток" уничтожила 28 беспилотников и 36 пунктов БПЛА противника

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 28 беспилотников самолетного типа и 36 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

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