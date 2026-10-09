Customs & Border Protection Has Scanned More Than 1 Billion Travelers With Facial Biometrics Customs and Border Protection says it has now verified the identity of more than 1 billion travelers with facial biometrics, announcing the milestone in an Oct.
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