Гидроразрыв останется – Харрис рассказала о своей позиции в случае победы на выборах Татьяна АрестоваВице-президент Камала Харрис в своем недавнем интервью CNN предоставила развернутое объяснение изменений в своих позициях по вопросам фрекинга и иммиграции.