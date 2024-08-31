Гидроразрыв останется – Харрис рассказала о своей позиции в случае победы на выборах Татьяна АрестоваВице-президент Камала Харрис в своем недавнем интервью CNN предоставила развернутое объяснение изменений в своих позициях по вопросам фрекинга и иммиграции.
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