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Калужские новости

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«Ардымспирт» подал иск к «Кристаллу» на 111 млн рублей в Москве

«Ардымспирт» подал иск к «Кристаллу» на 111 млн рублей в Москве

Ранее заводу уже предъявляли иск на 62 млн рублей за поставленный спирт. Новый иск от производителя спирта «Ардымспирт» на 111,65 млн рублей находится на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы.

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