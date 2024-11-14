Смертельное ДТП в Пермском крае: один погиб, два человека госпитализированы

На территории Соликамского городского округа Пермского края вечером 13 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы и были госпитализированы.
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