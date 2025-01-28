Операторы дронов уничтожили бронеавтомобиль «Казак» ВСУ в Запорожской области

Операторы дронов мотострелкового полка общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), который производил ротацию на ореховском направлении в Запорожской области.
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