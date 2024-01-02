«У нас в РФ может начаться гражданская война с мигрантами. ⚔️ Так как они беспределят конкретно». Крик души парня Z.

виталий панов

Интересно,не дай бог если это начнётся,на чей стороне будут силовики? И ещё,какие приказы будут отдавать те чиновники,которым всё мало "высококвалифицированных" специалистов и их отмороженных детей,воспитанных на ненависти к русским?