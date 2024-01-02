Медвежий угол
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Медвежий угол

38 205 подписчиков

«У нас в РФ может начаться гражданская война с мигрантами. ⚔️ Так как они беспределят конкретно». Крик души парня Z.

«У нас в РФ может начаться гражданская война с мигрантами. ⚔️ Так как они беспределят конкретно». Крик души парня Z.

Аvia.pro - Новости531,3K подписчиков Товарищ Z Александр Воложанин прокомментировал нападки мигрантов на на наших товарищей в Челябинске.

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Комментарии
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виталий панов
Интересно,не дай бог если это начнётся,на чей стороне будут силовики? И ещё,какие приказы будут отдавать те чиновники,которым всё мало &quot;высококвалифицированных&quot; специалистов и их отмороженных детей,воспитанных на ненависти к русским?
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Москва- не вся Россия.
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1 час.
Олег Самойлов
А я разве спорю? Даже сейчас Москва несколько отличается от даже Подмосковья!
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1 час.

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