Простое объяснение для детей и советы родителям. Татьяна Меньщикова Журналист, филолог Когда ребёнок падает и сдирает кожу на коленке, он часто с удивлением смотрит на ранку: «Почему кровь красная?» Для взрослых это очевидно, но детям важно объяснить, что цвет крови связан с тем, как устроено наше тело и как оно дышит.