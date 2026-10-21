Простое объяснение для детей и советы родителям. Татьяна Меньщикова Журналист, филолог Когда ребёнок падает и сдирает кожу на коленке, он часто с удивлением смотрит на ранку: «Почему кровь красная?» Для взрослых это очевидно, но детям важно объяснить, что цвет крови связан с тем, как устроено наше тело и как оно дышит.
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