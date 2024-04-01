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Председатель СК России провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области.

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