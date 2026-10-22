Министерство просвещения РФ утвердило регламент оценки дисциплины школьников. Как сообщается со ссылкой на ведомственную документацию, в текущем учебном году поведение детей будет классифицироваться по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
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