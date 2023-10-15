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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не CS2 единой. С AMD Anti-Lag+ вылетают Apex Legends и прошлогодняя Call of Duty AMD Anti-Lag+ являетс...

Не CS2 единой. С AMD Anti-Lag+ вылетают Apex Legends и прошлогодняя Call of Duty AMD Anti-Lag+ являетс...

Не CS2 единой. С AMD Anti-Lag+ вылетают Apex Legends и прошлогодняя Call of DutyAMD Anti-Lag+ является полноценным аналогом NVIDIA Reflex для повышения отзывчивости игр, но встроенным напрямую в драйвер и в данный момент доступным только для видеокарт Radeon RX 7000.

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