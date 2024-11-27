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The Economist: Российская армия готова к решающему удару на Запорожье

Константин Ольшанский 26 ноября 2024 г., 20:26   «Нам не хватает солдат, снарядов и веры в победу» — жалуются комбриги ВСУ Британское издание The Economist со ссылкой на натовские источники пишет, что российская армия активно готовится к решающему наступлению в Запорожской области.

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