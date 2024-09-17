«Банкет на 7 тысяч в Лужниках»: Клава Кока в свадебном платье обрадовала поклонников. Фото

Поклонники Клавы Коки уже просто не могут дождаться, когда она обретет своё семейное счастье. Недавно певица снова дала повод для разговоров: она выложила в социальной сети забавное видео с подругой Олесей Иванченко.
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