Новое оборудование в этом году получат три больницы в Карелии

Новая медицинская техника появится в медучреждениях Петрозаводска, Беломорска и Костомукши На приобретение нового медицинского учреждения для трех больниц Карелии в текущем году предусмотрено 207, 5 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии