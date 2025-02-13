Global Look Press/CNP/AdMedia Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что правильнее было сначала позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года.
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