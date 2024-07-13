Ситуация в России ухудшается: Новые автомобили становятся недоступными

В июне 2024 года автомобильный рынок России продолжил демонстрировать рост цен. Средняя стоимость нового автомобиля достигла 3,35 млн рублей, что значительно усложнило его приобретение для среднестатистического россиянина.
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