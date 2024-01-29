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Вечерний Новосибирск

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Забывший салфетку в теле пациента хирург освобожден от наказания в Новосибирске

Забывший салфетку в теле пациента хирург освобожден от наказания в Новосибирске

Точку в деле врача, забывшего в теле пациента салфетку, поставил Новосибирский областной суд. Постановлением суда от 29 января приговор Кировского районного суда от 21 июля прошлого года в отношении Данила Границы изменен, от назначенного наказания он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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