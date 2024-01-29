Забывший салфетку в теле пациента хирург освобожден от наказания в Новосибирске

Точку в деле врача, забывшего в теле пациента салфетку, поставил Новосибирский областной суд. Постановлением суда от 29 января приговор Кировского районного суда от 21 июля прошлого года в отношении Данила Границы изменен, от назначенного наказания он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования.