Есть пробитие. Замена дисплея на Google Pixel 8 pro)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как инженеры Google уже несколько лет пытаются уничтожить экраны смартфонов и как им это наконец удалось) Для моих подписчиков уже давно не секрет, что Google Pixel — один из самых странных телефонов с точки зрения сборки.