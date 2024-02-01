Есть пробитие. Замена дисплея на Google Pixel 8 pro)

Сегодня я расскажу вам, как инженеры Google уже несколько лет пытаются уничтожить экраны смартфонов и как им это наконец удалось) Для моих подписчиков уже давно не секрет, что Google Pixel — один из самых странных телефонов с точки зрения сборки.
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