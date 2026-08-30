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Нижегородская правда

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Нижегородцам рассказали, как помочь птицам, чтобы те не врезались в стекла окон

Нижегородцам рассказали, как помочь птицам, чтобы те не врезались в стекла окон

Для того, чтобы помочь птицам, врезающимся в окна, можно наклеить на стекла контрастные узоры. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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