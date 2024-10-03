«Интер Майами» с Месси в составе досрочно выиграл регулярный чемпионат MLS

Футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, победил «Коламбус Крю» со счетом 3:2 в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) и досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате.