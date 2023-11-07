Нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на пост президента Украины объясняется тем, что прокуратура придет к главе киевского режима сразу, как только он потеряет должность, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
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