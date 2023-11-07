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Советник Пушилина рассказал, почему Зеленский не будет проводить выборы

Советник Пушилина рассказал, почему Зеленский не будет проводить выборы

Нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на пост президента Украины объясняется тем, что прокуратура придет к главе киевского режима сразу, как только он потеряет должность, считает советник главы ДНР Ян Гагин.

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