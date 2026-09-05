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Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/8 финала US Open. В третьем круге она обыграла девятую ракетку мира Элину Свитолину с Украины со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

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