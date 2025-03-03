Вашингтон и Москва максимально ускорили подготовку предстоящей встречи Трампа и Путина

Обострение отношений между Вашингтоном и Киевом может повлиять на дальнейшую помощь Украине.Подготовка к переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа идет ускоренными темпами.
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