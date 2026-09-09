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Рязанские новости

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96 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили в Рязанской области с начала года

96 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили в Рязанской области с начала года

В Рязанской области за восемь месяцев 2026 года выявили 96 человек с ВИЧ-инфекцией. Это на 25,6 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заболевание диагностировали у 126 человек.

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