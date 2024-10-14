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MASH: Русская армия подошла на окраинам Суджи в ходе контрнаступления

MASH: Русская армия подошла на окраинам Суджи в ходе контрнаступления

Части ВС России вышли на окраину Суджи и начали бои за населенный пункт.По информации Телеграм-канала Mash, русские штурмовики закрепились в районе АЗС "Лотус" на юго-востоке Суджи, и кроме того взяли под контроль трассу Суджа — Белая.

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