Путин заявил о росте товарооборота России и Эфиопии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Эфиопии вырос втрое. «По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти», — сказал он на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС.