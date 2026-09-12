Путин заявил о росте товарооборота России и Эфиопии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Эфиопии вырос втрое. «По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти», — сказал он на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС.
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