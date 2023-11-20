Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым обращением

Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым обращением

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей сделал свое первое заявление. Он сказал, что его страна будет работать со странами «свободного мира» во имя лучшего будущего.

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Комментарии
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Модест
&quot;против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами.&quot; &quot;вынуждена обращаться к Китаю, чтобы погашать многомиллиардные долги перед МВФ&quot; У этой Милой биполярочка однако. Тоже будет плевать в коммунистическую руку, которая его кормит? Всё тот же анекдот про крестик или трусы.
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