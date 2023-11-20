Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым обращением

Модест

"против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами." "вынуждена обращаться к Китаю, чтобы погашать многомиллиардные долги перед МВФ" У этой Милой биполярочка однако. Тоже будет плевать в коммунистическую руку, которая его кормит? Всё тот же анекдот про крестик или трусы.