Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей сделал свое первое заявление. Он сказал, что его страна будет работать со странами «свободного мира» во имя лучшего будущего.
Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым обращением
Комментарии
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Модест
"против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами." "вынуждена обращаться к Китаю, чтобы погашать многомиллиардные долги перед МВФ" У этой Милой биполярочка однако. Тоже будет плевать в коммунистическую руку, которая его кормит? Всё тот же анекдот про крестик или трусы.
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