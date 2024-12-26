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Лавров призвал к надежным договоренностям по вопросу мира на Украине

Лавров призвал к надежным договоренностям по вопросу мира на Украине

Перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда, нужны надежные договоренности. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.

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Комментарии
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Eduard
Верить только в одно можно:&quot;Почти вся Украина наша,это гарантия,что НАТО к нам не прорвется!&quot;
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23 час.

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