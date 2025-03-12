Лавров: сложности во взаимоотношениях с КНР во многом объясняются санкциями

Трудности во взаимоотношениях России с Китаем есть, но они во многом объяснятся санкциями. Об этом 12 марта в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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