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Лавров: сложности во взаимоотношениях с КНР во многом объясняются санкциями

Лавров: сложности во взаимоотношениях с КНР во многом объясняются санкциями

Трудности во взаимоотношениях России с Китаем есть, но они во многом объяснятся санкциями. Об этом 12 марта в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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