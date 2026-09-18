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Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим

Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим

Из-за возможной смены правящей элиты в некоторых ведущих странах Евросоюза Украина может лишиться части денежной поддержки .

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