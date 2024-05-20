Визит в Китай: итоги официальные и не очень

Собственно, вопреки всем правилам дипломатического «политеса» гость и не скрывал, что главной целью его визита было «предостеречь» руководство Китая от дальнейшего сближения с Россией, особенно в вопросах, связанных с проведением СВО, угрожая Поднебесной проблемами прежде всего экономического плана … .