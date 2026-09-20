В ЛНР назвали сложной избирательную кампанию на выборах

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания на выборах в Госдуму в Луганской Народной Республике была сложной из-за оперативной обстановки в регионе, членам избиркома приходилось укрываться от вражеских атак.
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