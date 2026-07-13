Защитник «Спартака» Кристофер Ву: «Не знаю точно, в чем мы лучше «Зенита»…

Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву в интервью "РБ Спорт" высказался о предстоящем матче на Суперкубок России против "Зенита", который состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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