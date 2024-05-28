«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).

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